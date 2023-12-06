Bursa'da Osmangazi Belediyesi, yılın son aylık olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez’in yönettiği Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce geçtiğimiz ay gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgi verildi.

Geçtiğimiz gün Mudanya merkezli yaşanan depremin, Bursa’nın deprem kuşağı üzerinde olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattığını belirten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, Osmangazi’deki afet acil durum hazırlıklarıyla ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi.

Belediye bünyesinde 8 Ağustos’ta Afet İşleri Müdürlüğü’nün kurulduğunu ifade eden Erdönmez, “Hali hazırda 60 kişilik arama kurtarma ekibimiz bulunmaktadır. 1 adet tam donanımlı arama kurtarma aracı ile 1 adet 4x4 arazi aracımız görev yapmaktadır. Devam eden eğitim programlarımız tamamlandığında 100 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz olacaktır. İlçemizde toplamda 237 adet afet ve acil durum toplanma noktası bulunmaktadır. Performans programına göre önümüzdeki yıl için 30 adet yeni toplanma noktası öngörülmüştür.” diye konuştu.

Aylık faaliyet sunumunun ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle meclis toplantısı sona erdi.