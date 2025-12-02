Tartışma yaratan görüntüler sonrası inceleme başlatıldı. Eski Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barzani'nin Şırnak’taki etkinlikteki görüntüleri hâlâ gündemde.
Uzun Namlu Silahlarla Peşmergeler Eşlik Etti
Eski IKYB Başkanı ve KDP Genel Başkanı Mesud Barzani, cumartesi günü Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen "4. Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu"na katıldı.
Barzani’nin ziyareti sırasında uzun namlulu silahlara sahip peşmerge birlikleri eşlik etti.
Çelik'ten Açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk’teki canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Çelik, Mesut Barzani’nin Şırnak ziyaretinde silahlı korumalarının yer almasının yarattığı tartışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"İçişleri Bakanlığı Soruşturma Başlattı"
Çelik, olaya ilişkin "Nahoş bir görüntü. İçişleri Bakanlığı duruma ilişkin soruşturma başlattı. Barzani'nin aktif görevi yok. Türkiye onu koruyacak kudrete sahiptir" ifadelerini kullandı.