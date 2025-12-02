Trafik sigortası primleri 1 Ocak’tan itibaren güncelleniyor. Yeni düzenlemeyle zorunlu trafik sigortasında hem ödüllendirme sistemi uygulanacak hem de primlerde önemli değişiklikler yapılacak.

Zorunlu trafik sigortası, trafikteki tüm araçlar için üçüncü kişilere verilen zararları teminat altına almaya devam ederken, yeni sistemde özellikle sürücülerin hasar geçmişi daha belirleyici olacak.

Hasarsız Sürücüye Teşvik Geliyor

Yeni düzenlemeyle, hasarsız sürüş geçmişine sahip araç sahipleri daha avantajlı hale geliyor. İyi sürücü kategorisinde yer alan ve indirim basamaklarından faydalanan kişiler, ikinci araç alımlarında da aynı indirimli prim oranından yararlanabilecek. Bu sayede güvenli sürücüler hem finansal olarak desteklenmiş hem de teşvik edilmiş olacak.

Primler Yenilendi

1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle trafik sigortası primleri ortalama yüzde 1 oranında artırıldı. İstanbul’da sıfırıncı basamaktaki, içten yanmalı araca sahip yüksek riskli bir sürücünün poliçe primi 45.181 TL olurken, en düşük risk grubunda bulunan 8. basamaktaki sürücünün ödeyeceği prim ise 7.530 TL olarak belirlendi.

Riskli ve Risksiz Arasında Büyük Fark

Yeni düzenleme, riskli sürücüler için primlerin daha yüksek olmasını öngörüyor. Sürücüler hangi basamakta yer alıyorsa, ikinci araç alımlarında da aynı basamaktan prim ödeyecek. Riskli ile risksiz sürücüler arasındaki prim farkı yüzde 500’e kadar ulaşabiliyor.

Bazı Araçlarda Poliçe Fiyatları 290Bin TL'yi Buluyor

Prim artışlarından en fazla ticari araç sahipleri etkileniyor. Özellikle otobüslerde, riskli sürücüler için poliçe tutarları 290 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Taksi şoförlerinde ise risk seviyesine göre primler 20 bin TL’den başlayıp 121 bin TL’ye kadar yükseliyor. İstanbul gibi büyük şehirlerde bu rakamlar daha da yüksek olabiliyor.