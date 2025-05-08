BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle, Gaziakdemir Mahallesi'nde yer alan Dr. Sadık Ahmet Caddesine ve civarına 9 Mayıs ile 19 Mayıs tarihleri arasında su verilemeyecek.

BUSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi ve civarında 09.05.2025 ile 19.05.2025 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Saygıdeğer Bursalılara önemle duyurulur."