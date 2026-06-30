Gram altın alışta 5 bin 971 TL, satışta ise 6 bin 65 TL seviyesinden işlem görüyor.

22 ayar altın alışta 5 bin 460 TL, satışta 5 bin 725 TL seviyesinde bulunuyor. 14 ayar altın ise alışta 3 bin 271 TL, satışta 4 bin 431 TL üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alışta 9 bin 803 TL, satışta 9 bin 924 TL seviyesinden alıcı buluyor. Eski çeyrek altın ise alışta 9 bin 803 TL, satışta 9 bin 906 TL seviyesinde satılıyor.

Yarım altın alışta 19 bin 588 TL, satışta 19 bin 806 TL seviyesinde işlem görüyor. Tam altın ise alışta 39 bin 50 TL, satışta 39 bin 486 TL' den alıcı buluyor.