Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Stade kentinde, bir gençlik merkezi yakınında meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili yeni bilgiler açıklandı.

Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Daniela Behrens ve Lüneburg Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, düzenlenen basın toplantısında saldırganın Hannover’de yaşayan, Almanya doğumlu 45 yaşındaki Türk kökenli bir Alman vatandaşı olduğunu duyurdu.

Lüneburg Emniyet Müdürü Kathrin Schuol, şüphelinin olay yerinden kaçarken kullandığı araçta bir silah bulunduğunu belirtti. Zanlının tehdit suçu başta olmak üzere farklı suçlardan sabıka kaydının olduğu ifade edilirken, saldırıyla bağlantılı 3 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Yetkililer, saldırının zanlının 3 aylık kızının velayetini alamaması nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi. Şüphelinin, eşi ve bebeğinin bulunduğu gençlik merkezine daha önce birçok kez gittiği, velayet talebiyle yetkililerle görüştüğü ancak bu talebinin kabul edilmediği aktarıldı.

Olay günü de gençlik merkezi çalışanlarıyla görüşen zanlının olumsuz cevap almasının ardından tartışma çıktığı, daha sonra çalışanların bulunduğu odaya girerek silahla ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda 5 kişi olay yerinde, ağır yaralanan 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yetkililer, saldırıda yaşamını yitiren 6 kişinin tamamının gençlik merkezinde görevli çalışanlar olduğunu bildirdi.

Ölenlerden 2’sinin erkek, 4’ünün ise kadın olduğu açıklandı. Saldırganın, olay sırasında 3 aylık kızına ve 34 yaşındaki eşine yönelik herhangi bir saldırıda bulunmadığı belirtildi.

Yetkililer ayrıca saldırgan ile çocuğunun annesi arasındaki ilişkiye dair detaylı bilgi paylaşmadı.