Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirilen sporcu buluşmasında Mudanya'nın muhteşem bir spor potansiyeline sahip olduğunu söyleyen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Bakan Bak'tan ilçeye sportif yatırım desteği isterken, yatırımların sözünü de aldı.

Mudanya'da faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri sporcuları, Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Hentbol Takımı ve sporcu aileleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bir araya geldi. Mudanya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer ile sporcular ve aileleri katıldı.



Mudanya'nın sportif yatırım noktasında oldukça geride kaldığını söyleyen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, göreve gelmeleri halinde ilçenin bu yönde eksik kalan noktalarına dokunacaklarını ve Mudanya'nın hak ettiği değere kavuşacağını ifade etti. İlçenin köklü kulüplerinin sorunlarını da bildiklerini belirten Dinçer, "Mudanya'da spor potansiyeli muhteşem bir seviyede. Mudanyaspor, Tirilyespor, Burgazspor, Kumyakaspor gibi köklü kulüplerimiz olan ilçemizin spor yatırımlarını da en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Mudanyamızın kötü durumda bulunan stadının yenilenmeye, tek spor salonu bulunan ilçemizin yeni bir salona ihtiyacı var. Ayrıca aynı şekilde ünü dünya tarafından bilinen Tirilye'ye de bir saha ve gençlik merkezi ile çok önemli olan köylerimize gençlik merkezi yapılması konusunda bakanımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı Bursa’da ve sporu çok seven Mudanya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın sanayi, turizm, tarım şehri olmasının yanında bir spor şehri olduğunu belirtti. Başkan Aktaş, “Poyrazın Kızları başta olmak üzere tüm sporcularımız bizim gururumuz. Onlara emek veren anne ve babalara, antrenörlere ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Mudanya’da bir aile destek merkezi açtık. İçerisinde fitness salonu olan, diyetisyeni ve psikoloğu olan, BUSMEK kurslarının verildiği, ana kucağı da olan, satış reyonları olan, gençlik merkezi de yaptık. Çok daha fazlasını da yapacağız” diye konuştu.

Gökhan Dinçer'i çalışmalarından dolayı tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporculara önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, antrenörlere teşekkür ederek başarılarından dolayı Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nı kutladı. Bakan Bak, “Bursa’nın her köşesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin eserlerini görüyoruz. Bize iletilen taleplerle yakından ilgileniyoruz. Spor salonu ve stadyum ihtiyacı dile getirildi. Biz de Mudanya’ya modern bir spor kompleksi yani sporcu merkezi için çalışacağız. Planları alın gelin, yeri bulun. Arkanızdayız. Mudanya’ya yakışır bir eseri ilçeye kazandıracağız. Tüm ailelere teşekkür ediyorum. Burada gördüğümüz manzara bizleri umutlandırıyor” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise spora gönül vermiş gençlerle biraraya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Mudanya’nın farklı branşlarda yetiştirdiği sporcularla ön plana çıkar bir ilçe olduğunu ifade eden Varank, “Bana göre Mudanya sporla bir bütün. Bu ilçe spor, yatırımlar ve hizmetler anlamında en güzeli hak ediyor. Bizim Mudanya’da acilen spor salonuna, stadyuma ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nınve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle başarıların artarak devam edeceğini ifade etti.



Konuşmaların ardından Bursaspor’un efsanesi Sedat Özden tarafından Mustafa Varank’a ve Bakan Osman Aşkın Bak’a günün anısına forma hediye edildi. Tirilyespor, Mudanyaspor ve Burgazspor taraftarları da günün anısına Bakan Bak’a atkı hediye etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor Başkanı ve AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer ve Poyrazın Kızları tarafından Bakan Bak’a günün anısına 53 numaralı Büyükşehir Belediyespor forması takdim edilirken, Mütareke Binası'nın 1923 yılında çekilmiş fotoğrafının bulunduğu tablo hediye edildi.