“Et Profesörü” ve “Etin Ustası” olarak tanınan ünlü restoran işletmecisi Cüneyt Asan, iddialara göre Giresun’da düzenlenen bir yemek festivaline katılmak üzere İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunduğu sırada bir yolcuyla tartışmaya girdi.

Tartışma sırasında yolcunun söylediği sözlere öfkelenen Asan’ın, “Beni mi doğrayacaksın? Sen kimi doğruyorsun?” şeklinde karşılık verdiği görüldü.

Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma bir süre sonra sonlandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.