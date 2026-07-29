Örnek No:55*

T.C.

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/108 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/108 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi Piremir Mahallesi 330 Ada 20 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Bodrum, Zemin ve İki Normal Katlı7 Meskenli Kargir Apartman" olan 362,17 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kain 18/115 arsa paylı 2. Kattaki Kat Mülkiyetli 6 bağımsız bölüm numaralı Mesken Vasıflı taşınmaz Piremir Mahallesi Çiçek Caddesi No:21 Daire:6 Yıldırım/BURSA adresindedir.Satışı istenen 6 nolu bağımsız bölümün bulunduğu binada toplam 7 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binada asansör yoktur.Keşif günü satışı istenen 6 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın içerisine girilememiş olup, Sulh Hukuk Mahkemesindeki bilirkişi raporuna, keşif günü yapmış olduğumuz gözlemlere ve onaylı mimari projesine göre 6 bağımsız bölüm numaralı daire hol, 3 oda, salon mutfak, banyo-WC ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Dairenin brüt alanı 118,58 m2 dir. Belediye/altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Piremir Mahallesi 330 Ada20 Parsel 6 Nolu BB Yüzölçümü : 362,17 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Davutkadı- Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen Bitişik Nizam, 2 Kat Yapılaşma Koşullarında Konut Alanı kısmen Park Alanında kalmaktadır. Kıymeti : 1.800.000,00 TL KDV : %1 Kaydındaki Şerhler: Bu parseldeki sundurma ve duvar A harfi ile gösterilen yer 8 nolu parsele 10,92 m2 tecavüzlüdür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 12:01 Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 12:01 Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 12:01

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi Piremir Mahallesi 330 Ada 20 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Bodrum, Zemin ve İki Normal Katlı7 Meskenli Kargir Apartman" olan 362,17 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kain 16/115 arsa paylı 2. Kattaki Kat Mülkiyetli 7 bağımsız bölüm numaralı Mesken Vasıflı taşınmaz Piremir Mahallesi Çiçek Caddesi No:21 Daire:7 Yıldırım/BURSA adresindedir.Satışı istenen 7 nolu bağımsız bölümün bulunduğu binada toplam 7 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binada asansör yoktur.Keşif günü satışı istenen 7 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın içerisine girilememiş olup, Sulh Hukuk Mahkemesindeki bilirkişi raporuna, keşif günü yapmış olduğumuz gözlemlere ve onaylı mimari projesine göre daire hol, 3 oda, salon mutfak, banyo-WC ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Dairenin brüt alanı 115,46 m2 dir. Belediye / altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Piremir Mahallesi 330 Ada 20 Parsel Bb:7 Yüzölçümü : 115,46 m2 Arsa Payı : 16/115 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Davutkadı- Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen Bitişik Nizam, 2 Kat Yapılaşma Koşullarında Konut Alanı kısmen Park Alanında kalmaktadır. Kıymeti : 1.750.000,00 TL KDV : %1 Kaydındaki Şerhler: Bu Parseldeki Sundurma Ve Duvar A Harfi İle Gösterilen Yer 8 Nolu Parsele 10.92 M2 Tecavüzlüdür. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 13:31 Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:31

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi Piremir Mahallesi 330 Ada 14 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 248,67 m2 yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde Parsel üzerinde tek katlı, depo görünümlü bir yapı mevcuttur. Söz konusu yapının alanı 27,93 m² olup yapı sınıfı I. Sınıf (B) Grubu olarak değerlendirilmiştir. Yapı basit nitelikte ve yıpranmış durumdadır. Belediye/altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Piremir Mahallesi 330 Ada 14 Parsel Yüzölçümü : 248,67 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Davutkadı- Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamındaPark Alanında kalmaktadır. Kıymeti : 3.546.736,20 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 14:31 Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:31 Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:31

Satış Memuru-278865

e-imza

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.