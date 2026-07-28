Olay, saat 16.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 197. Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi.

Aile çocuklarını alıp sitenin havuzuna gitti. İddiaya göre anne 1 yaşındaki diğer çocuğunu emzirmeye başladı. O sırada 2 yaşındaki Kadir Tohum bir anda ortadan kayboldu. Çocuğun kaybolduğunu fark eden ailesi ve yakınları, Kadir’i bulabilmek için çevrede arama yapmaya başladı.

HAVUZUN DİBİ PİSLİKTEN GÖZÜKMEDİ

Yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarına site sakinleri de katıldı. Defalarca bakılan havuzun dibi pis olduğu için Kadir'i göremediler. Site sakinlerinden 2 kişi dibi pis olan havuzun içinde arama yaptılar. Site sakini Kadir’in ayağına temas ettiğini anlayınca çocuğu bulup havuzdan çıkardı.

GÜVENLİK PROBLEMİ!

İddiaya göre aramalar sırasında vatandaşlar, güvenlik kameralarını incelemek için güvenlik noktasına gitti. İddiaya göre güvenlik görevlisi şifreyi vermeyince inceleme yapılamadı.

Çocuk havuzdan çıkarılırken, sitede ikamet eden Acil Servis Uzmanı Timur Saraç tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Kadir’e kalp masajı yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Anne ve babanın yürek yakan feryadı

Kadir’in ölüm haberini alan annesi Ş. ve babası M. Tohum büyük üzüntü yaşadı.

Sinir krizi geçiren acılı anne, hastanenin müdahale odasının girişinde gözyaşlarına boğularak “Kadir çık annem oradan” diye feryat etti.

Anne ve babanın yaşadığı büyük acı yürekleri dağlarken, 2 yaşındaki Kadir’in ölümü yakınlarını yasa boğdu. Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Kadir’in ölümüyle alakalı ekipler soruşturma ve site görevlileri ile sakinlerinin ifadelerini aldılar.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.