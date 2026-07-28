Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy Barajı mevkiinde doğaya bırakılan çöpler, çevre kirliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Piknik ve dinlenme alanı olarak kullanılan yeşil alana gelişigüzel atılan plastik şişeler, poşetler ve çeşitli atıklar vatandaşların tepkisini çekti.

Bölgeden geçen bir vatandaş, çevredeki çöp yığınlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntüler sırasında çevreyi kirletenlere tepki gösteren vatandaş, "Bu nasıl Müslümanlık?" diyerek duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Boğazköy Barajı çevresinin bu şekilde kirletilmesine tepki gösteren vatandaşlar, sorumsuz davranan kişilere karşı daha sıkı denetim yapılmasını istedi. Çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken bölge sakinleri, piknik yapan vatandaşların çöplerini toplaması ve doğaya sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Paylaşılan görüntüler sosyal medyada da kısa sürede ilgi görürken, birçok kullanıcı çevreyi kirletenlere tepki göstererek yetkililerin bölgede denetimleri artırmasını istedi.