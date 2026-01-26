Örnek No:55*

T.C.

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/115 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/115 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Küçükdeliler Mahallesi 298 Ada 1 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 4.214,24 m2 yüzölçümündeki taşınmazın yer yer değişmekle birlikte halihazırda % 10-15-20 arası eğimli, kumlu, tınlı orta derinlikte toprak yapısında olduğu, taşınmazın halihazırda boş olduğu ve ekili bir ürün bulunmadığı, parsel üzerinde 40-45 yaşlarında 4 adet Ceviz ağacının bulunduğu ve aynı zamanda kendiliğinden yetişmiş orman envali ile yer yer kaplı olduğu görülmüştür. Taşınmaz sulu tarım arazisidir. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükdeliller Mahallesi, 298 Ada 1 Parsel Yüzölçümü : 4.214,24 m2 İmar Durumu:1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "Tarım Alanında" ve uzun mesafeli su koruma havzasında kalmaktadır. Kıymeti : 3.455.676,80 TL KDV: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.