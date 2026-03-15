Stat: İnegöl İlçe
Hakemler: İbrahim Güner, Ahmet Oğuz Yılmaz, Burak Bakırtas
İnegölspor: Emre Şeker, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Hüseyin Afkan(Dk 66 Taha Cebeci) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu(Dk 75 Hasan Alp Altınoluk) Yusuf Tursun(Dk 66 Özcan Aydın) Enes Yılmaz
Erbaaspor: Mustafa Güngör, İbrahim Konuksever, Oğuz Han Aynaoğlu, Şamil Başaran(Dk 52 Yunus Emre Aydemir) Cemal Şener(Dk 81. Mustafa Ölçer) Ömer Kandemir, Ahmet Sun(Dk 81 Enver Sarıalioğlu) Melih Altıkulaç, Oğulcan Enes Demiroğlu(Dk 22 Kağan Kayalı) Serhat Mutlu, Oktay Balcı
Sarı kartlar: Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Ahmet Özkaya, Emre Keleşoğlu, Kerem Dönertaş (İnegölspor) Mustafa Güngör(Erbaaspor)
Kırmızı kart: Ahmet Özkaya(İnegölspor)
Goller: Özcan Aydın(İnegölspor) Ömer Kandemir, Oğuz Han Aynaoğlu(Pen) (Erbaaspor)
Maçtan önemli dakikalar
28'nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında defanstan dönen topla buluşan Ömer'in sert vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
58'nci dakikada İnegölspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Taner'in vuruşu üst direkten geri döndü.
65'nci dakikada Erbaaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Oğuz'un vuruşu ağlarla buluştu.
91'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Özcan'ın vuruşu ağlarla buluştu.