Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtlarında velilerin istedikleri okullara yerleşebilmek için yaptığı girişimleri engellemeye yönelik yeni bir düzenleme hazırlığında olunduğu iddia edildi. Nefes gazetesinin haberine göre, Millî Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı sahte adres beyanıyla yapılan kayıtların önüne geçmek amacıyla yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

Türkiye’de 2009-2010 eğitim öğretim yılından bu yana öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS’te yer alan adres bilgileri temel alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik şekilde gerçekleştiriliyor. Ancak bazı velilerin kayıt döneminden önce ikamet adreslerini değiştirerek ya da belirli okullara bağış yaparak bu sistemi aşabildiği öne sürülüyor. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de kısa süre önce yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı için okul kayıtlarına ilişkin farklı bir model üzerinde çalıştıklarını ve bu konuda İçişleri Bakanlığı ile ortak bir süreç yürüttüklerini belirtmişti.

Meclis kulislerinde konuşulan seçeneklerden birinin, kayıt yaptıracak öğrencinin velisinden geçmişe dönük fatura ibraz edilmesinin istenmesi olduğu ifade ediliyor. Bu yöntemle bildirilen adresin gerçekten kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi hedefleniyor.

Bir diğer iddiaya göre ise adres bilgilerinin sistemle uyuşmaması durumunda, okula bağış yapılmış olsa bile kayıt işleminin tamamlanmasına izin verilmeyebilecek.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bazı okullarda sınıf mevcutlarının 15-16 kişiye kadar düşerken bazı okullarda 40-45 öğrenciyi bulduğunu belirterek, mevcut kayıt sisteminin okullar arasında ciddi dengesizlikler yarattığını dile getirmişti.