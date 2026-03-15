Roma, Bizans, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerin şifa merkezi olan Termal Kaplıcaları yerli ve yabancı turistlerin ilgilisini çekmeye devam ediyor. Okulların ara tatile girmesi ve Ramazan Bayramı nedeniyle rezervasyon yoğunluğu yaşanan ilçedeki termal tesislerde yüzde 70'lere yaklaşan doluluk oranlarının bayramla birlikte yüzde 100'e çıkması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıca İşletmeleri Müdürü Mustafa Kaba, tesislerimizde her Ramazan bakım, onarım yapıldığını dile getirdi. Bayram hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden Kaba, 'Hem ara tatil hem bayram birleştiği için de doluluk oranlarımız yine yüksek. Misafirlerimiz de en güzel şekilde ağlamak için gerekli hazırlıklarımızı yaptık, bekliyoruz onları. Günübirlik ziyaretçilerimiz bayram dolayısıyla ara tatillerde vatandaşlarımız fırsat buldukça tesisimizi ziyaret ediyorlar. Çünkü burası bir şifa kaynağı. Suyu, havası özel. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Eskişehir özellikle buralardan çok yoğun talep almaktayız' dedi.