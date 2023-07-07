Bursa Valiliği'nden uyarı geldi. Cumartesi sabah başlayacak olan yağış pazar gününe dek sürecek.

Bursa Valiliği'nden gelen uyarı şöyle;

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son hig değerlendirmelere göre; ilimizde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Geçerlilik periyodu: 08/07/2023 - 08:00 - 09/07/2023 - 19:00

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haber merkezi