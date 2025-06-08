Yapılan açıklamaya göre, geçen yılki Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri ile bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 268 vatandaş hız ihlali sonucu hayatını kaybetti.

Valilik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Geçen yılki Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleriyle, bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında, maalesef 268 vatandaşımız hız ihlali nedeniyle hayatını kaybetti. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Uyalım ki; yolun sonu bayram olsun." dedi.