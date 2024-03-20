Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa'da don uyarısında bulundu. Vali Demirtaş orta kuvvette ve kuvvetli zirai don hadisesinin beklendiğini ifade etti. X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kıymetli Hemşehrilerim

Yapılan son değerlendirmelere göre, Perşembe günü hafif, yüksek kesimlerde orta kuvvette, Cuma günü ve Cumartesi günü sabah saatlerine kadar orta kuvvette ve kuvvetli zirai don hadisesi beklenmektedir.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 21.03.2024 00.00 / 23.03.2024 09.00"