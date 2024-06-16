Bursa'da bayram namazı için tarihi camilere giden vatandaşlar, yer bulamayınca avlularda namaz kıldı. Yoğunluğun yaşandığı Ulu Cami'de namazını kılmaya gelen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, namazdan sonra cemaat ile bayramlaştı. Vali Demirtaş, "Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin hakim olduğu, dostluk ve kardeşliklerin tazelendiği Kurban Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.

Vali Demirtaş'a İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Binbaşı Erdal Kıreker, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve Osman Mestan ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

Kaynak: İHA