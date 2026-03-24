Bu kapsamda restoran ve kafelerde sunulan yiyecek ve içeceklerin içerik bilgileri ile kalori değerlerinin müşterilere sunulması zorunlu hale getirildi.

Bakanlık tarafından “Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte, toplu tüketim yapılan işletmelerde ürünlerin besin değerleri ve içerik detaylarının açık ve şeffaf biçimde paylaşılması gerekecek.

Hangi bilgiler yer alacak?

Yeni düzenlemeye göre işletmeler, sundukları ürünlere ilişkin şu bilgileri açıkça belirtmek zorunda olacak:

• Ürünün ana bileşenleri

• Enerji (kalori) değeri

• Alerjen içerikler

• Alkol veya domuz kaynaklı bileşen bulunup bulunmadığı

Düzenlemenin en dikkat çeken noktalarından biri ise tüketicilerin bu bilgilere kolay erişiminin sağlanması. İşletmeler, söz konusu bilgileri basılı menüler, pano ve broşürlerin yanı sıra dijital ekranlar aracılığıyla da sunabilecek.

Düzenleme kapsamında QR kod uygulaması da kullanılabilecek. Ancak bu yöntemin tercih edilmesi durumunda, müşterilerin bilgilere nasıl ulaşacağına dair yönlendirmelerin menülerde açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi zorunlu olacak.

Bakanlık, işletmelerin yeni sisteme uyum sağlayabilmesi için farklı kategorilere göre geçiş süreleri belirledi:

• Ulusal zincir restoranlar için son tarih: 1 Temmuz 2026

• Aynı ilde üç ve üzeri şubesi bulunan işletmeler için: 31 Aralık 2026

• Diğer işletmeler için: içerik bilgileri 31 Aralık 2026’ya kadar, kalori bilgileri ise 31 Aralık 2027’ye kadar zorunlu olacak.