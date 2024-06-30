Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Gemlik sahil şeridini denetledi. Büyükkumla, Gemsaz, Kumsaz , Kurşunlu sahillerinde incelemelerde bulunan Demirtaş, kıyıları işgal eden kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili kurumlardan bilgi aldı.

Vali Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sahillerimizin temizliği ve güvenliği başta olmak üzere kıyılarımızı işgal eden kaçak ve ruhsatsız yapı sorunları hakkında ilgili kurum yetkililerimizden bilgi alarak sahil hattı boyunca, vatandaşlarımızla sohbet edip öneri ve taleplerini dinledik. Cennet vatanımızda bizlere emanet edilen tabiat varlıklarımıza en iyi şekilde sahip çıkmak temel vazifemiz. Kıyılarımızı, sahillerimizi ve denizlerimizi el birliği ile koruyacağız. Denizler bizim ortak mirasımızdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN