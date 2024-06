Arnavutköy Belediyesi tarafından toplu sünnet töreni gerçekleştirildi. 770 çocuğun ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, “Çocuklarımızı sevindirmek amaçlı her birine sünnet kıyafeti hediye ediyoruz. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk ve ailelerimizin memnuniyeti bizler için en büyük ödül” dedi.

Arnavutköy Belediyesi, her yıl gerçekleştirdiği Geleneksel Sünnet Şöleni ile bu yıl da 770 çocuğun yüzünü güldürdü. Eğlenceli anların yaşandığı Geleneksel Sünnet Şöleni, 770 çocuğun ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Randevu tarihlerinde uzman sağlık ekipleri tarafından güvenle sünnet edilecek çocuklara, Arnavutköy Belediyesi tarafından sünnet kıyafeti hediye edildi. Etkinlikler, Taşoluk Yeşil Camii’nde gerçekleşen Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif ile başladı. Manevi atmosferin yoğun olarak hissedildiği cami avlusunda dualar eşliğinde mevlit şekeri dağıtıldı. Camii etrafında toplanan yüzlerce aile, çocuklarıyla birlikte şenliğe katılarak birlik ve beraberliğin güzelliklerini paylaştı.

Arnavutköy Şehir Parkı’nda Coşkulu Eğlence

Şenliğin ikinci günü, Arnavutköy Şehir Parkı’nda düzenlenen etkinliklerle renklendi. Animatörler ve devasa oyun alanları ile çocuklara neşe dolu anlar yaşatıldı. Parkta kurulan stantlarda dağıtılan lezzetli ikramlar ise çocukların eğlencesine tat kattı. Şölenin doruk noktası, sevilen sanatçı Hüseyin Goncagül’ün çocuk şarkıları eşliğinde verdiği konser oldu. Çocuklar şarkılarla coşarken, aileler de bu keyifli anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Programa; Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

Sünnet programında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, “Arnavutköy Belediyesi olarak toplamda 770 çocuğumuzun sünnet edilmesi ve onlara sünnet kıyafetlerinin dağıtılmasıyla alakalı bu toplantıyı, bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz ve ben öncelikle bu şölenimize teşrif eden anneleri, babaları ve kıymetli yavrularımızı tebrik Allah hayırlı etsin inşallah. Sünnet malumunuz üzere İslam dininin sünnetlerinden biridir ve peygamberimiz Hz. Muhammed de şiddetle tavsiye ettiği bir uygulamadır. Sünnet çocuklarımızın hem dini vecibelerini getirmelerinde hem de sağlık açısından yerine getirmeleri gereken bir husustur. Kuran-ı Kerim’de Hz. İbrahim’in sünneti emretmesi ve bu vecibenin yerine gelmesiyle alakalı da sevgili Peygamber Efendimiz tarafından da devam ettirilmesi, sünnetin İslam toplumu için ne denli önemli olduğunu göstermektedir bizlere. Biz de Arnavutköy Belediyesi olarak bu sünnet şölenini çocuklarımızın dini ve şüphelerini yerine getirmelerinde ve sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak için her sene, her dönem mutat olarak hayata geçiriyoruz. Belediyemizin sağladığı imkanlarla 770 çocuğumuzun sünnet işlemlerini, uzman sağlık ekiplerimizle birlikte güvenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu özel günlerde de çocuklarımızı sevindirmek amaçlı her birine sünnet kıyafeti hediye ediyoruz. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk ve ailelerimizin memnuniyeti bizler için en büyük ödül kıymetli dostlarımız. Sosyal belediyecilik bir kentin sadece fiziki altyapısını geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda o kentte yaşayan insanların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılamayı amaçlamaktadır” diye konuştu.

“Sünnet olacağım için çok mutluyum”

Sünnet olacak İhsan Kaynar, “Burada eğleniyorum. Sünnet olacağım için çok mutluyum. Teşekkür ederim” dedi.

Oğlunun sünnet olacağını söyleyen Elif Bakırcı, “Arnavutköy Belediyesine çok teşekkür ederiz bize bu imkanı sunduğu için. Biz çok mutluyuz katıldı. Herkes gelsin inşallah. Bu topluluk bu kalabalık çok iyi. Kesinlikle çok büyük bir aktivite. Bizim de bunlara ihtiyacımız var. Oğlum sünnetten biraz korkuyor gibi ama büyüyeceğiz erkek olacağız gibi temkinlerle ikna ettik. İyi olacağız inşallah” ifadelerini kullandı.