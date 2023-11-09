Bursa'da sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede şiddetini artırarak kenti etkisi altına aldı. Merkez Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde yoğunlaşan yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Gün ağarırken gökyüzünü parlatan şimşekler, kenti adeta aydınlattı.

İnegöl Jandarmadan nokta atış! İnegöl Jandarmadan nokta atış!

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Teleferik Mahallesi, özellikle yağışın etkili olduğu bölgelerden biriydi. Dağlık alana yakın konumu nedeniyle burada sele dönüşen yağmur, yolları göle çevirdi. Otobüs duraklarında mahsur kalan vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

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