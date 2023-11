Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Ocak- Ekim dönemine ait kaza istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Trafik canavarının frene basmadığı geçen Ekim ayında 49 bin 201 kaza meydana geldi. 272 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 31 bin 47 kişi de yaralandı. Yılın 10 aylık döneminde ise ülke genelinde 461 bin 10 trafik kazası vakası yaşandı. Resmi verilere göre; 2 bin 525 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken yaralanan 300 bin 281 kişi de hastaneye kaldırıldı. On aylık dönemdeki 210 bin 452 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 21 bin 97 kazaya yayalar, 2 bin 780 kazaya araç kusurları, 759 kazaya yol ve bin 530 kazaya ise yolcular davetiye çıkardı. Kırmızı ışıkta durmadan geçen 5 bin 856 sürücü ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Bin 467 sürücü de alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu. Aşırı hız yapan bin 829 sürücü ile yasak olan yere aracını park eden bin 42 sürücü de kazaya karıştı.

Bursa'da 87 can kaybı

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesini kapsayan resmi kaza verilerine göre; yılın 10 aylık döneminde Ankara'da 135, Bursa'da 87, İstanbul'da 133 ve İzmir'de 106 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Ekim ayında 740 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da, bir ay boyunca 8 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti, bin 74 kişi yaralandı. 2023'ün ilk on ayında ise şehirde; 7 bin 249 yaralamalı kaza meydana geldi. 87 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 10 bin 570 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet yetkilileri, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

Kazalardaki can ve mal kaybını en aza düşürmeyi hedefleyen güvenlik güçleri, kural ihlali yapan sürücü ve yayalara ceza yağdırdı. Resmi rakamlara göre; 10 aylık dönemde ülke genelinde 15 milyon 763 bin 76 sürücü ve yayaya para cezası kesildi. Ocak - Ekim döneminde alkol alıp direksiyona geçen 157 bin 876 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 954 bin 623 araç ise trafikten men edildi.