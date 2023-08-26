Bursa Yıldırım Belediyesi, bin çocuğun sünnet şöleni dolayısıyla Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi bahçesinde aileler ve çocuklarla bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği sünnet organizasyonunda bin çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Özel Aritmi Hastanesi’nde uzman hekimler tarafından ücretsiz olarak sünnet edilen bin çocuk aileleriyle birlikte Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi bahçesinde düzenlenen ‘Sünnet Şöleni’nde bir araya geldi. Programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Önceki Dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Emel Gözükara Durmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri, Aritmi Grubu yöneticileri, sünnet çocukları ve aileleri katıldı. Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan organizasyonda; mehter takımı ile Hacivat ve Karagöz gösterisi ilgiyle izlenirken, yüz boyama etkinlikleri ve ikramlarla çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Şölende, minikler aileleri ile gönüllerince eğlenirken program sonunda çocuklara sürpriz hediyeler verildi.

“YILDIRIM SİZİNLE GÜZEL”

Yıldırım’ın 700 bin kişilik büyük bir aile olduğunu ve bu ailenin en kıymetli üyelerinin öncelikli hizmet grubunda yer alan çocuklardan oluştuğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım, dayanışma ve kardeşlik sehridir İlçemizdeki dayanışmayı artırmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek için gayret gösteriyoruz. Düğün ve sünnet cemiyetlerinde, asker uğurlamalarında ve cenazelerde hemşehrilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Tıpkı bir aile gibi iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya, mutluluklarını, sevinçlerini ve acılarını paylaşmaya gayret ediyoruz.

Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz sünnet şölenlerinin de kardeşlik bağlarını ve dayanışma ruhumuzu pekiştireceğine inanıyorum. Sünnet inancımız gereği bizler için çok önemli bir anlam taşıyor. İstedik ki hem inancımızın gereğini yerine getirelim hem geleneklerimizi yaşatalım hem de bu mutlu günlerinde evlatlarımızı yalnız bırakmayalım. Bu kapsamda çocuklarımızın ileriki yıllarda güzel bir anı olarak hatırlamaları için önce onları modern sağlık kuruluşunda sünnet ettirdik, sonrasında mutluluklarına ortak olmak adına toplu sünnet şöleni düzenledik. Peygamber efendimizin sünnetini yerine getiren evlatlarımızı tebrik ediyor, bugünü daima mutlulukla hatırlamalarını diliyorum. Yıldırım sizinle güzel” dedi.

GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM

Önceki Dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “Biz yıllar boyunca dünyaya adalet tesis etmiş, ülkeler kurmuş bir devletiz. Bu başarıyı medeniyet değerlerimizin yansımalarıyla başardık. Türkiye’de geleneklerimizin hiç kopmamasını istiyoruz. Eğer güçlü bir toplum, güçlü bir Türkiye istiyor isek ailelerimize hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Bunun yolu da ailelerimizi korumaktan geçiyor. Yıldırım Belediyesi olarak evlatlarımızın bu özel günlerinde ailelerimizi yalnız bırakmadığı ve bu sünnet merasimine farklı bir anlam ve dayanışma kattığı için Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı tebrik ediyorum. Rabbim evlatlarımıza uzun ömürler versin. Hiç acılarını yaşatmasın” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yıldırım Belediyemiz ile birlikte ilçenin dört bir yanında evlatlarımıza özel hizmetler kazandırıyoruz. İstiyoruz ki evlatlarımız milli manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişsin. Bütün derdimiz, heyecanımız, beklentimiz budur. Yaptığımız her iş, ürettiğimiz her proje böylelikle anlam kazanır. Bu güzel organizasyon ile bizleri bir araya getiren Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı tebrik ediyorum” sözlerini kullandı. Konuşmaların ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, protokol ile birlikte sünnet olan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.