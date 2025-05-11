

Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Muhammed A.(18) yönetimindeki 16 MC 3215 plakalı motosiklet ile Kadir K.(38) yönetimindeki 41 F 8223 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan annesi Nahla A.(39) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK