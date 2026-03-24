Kaza, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Yalova istikametinden Bursa istikametine seyreden İbrahim Taşcan (40) yönetimindeki 16 Y 0017 plakalı tahta yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrilerek sürüklendi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, tırın kasasındaki tonlarca tahta yola saçıldı. Yolu tamamen kapatan kaza nedeniyle Yalova-Bursa yolunda trafik durdu.

Olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bursa yolunun yeniden trafiğe açılabilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.