Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi’nde oynanan ve her iki takımın hedefiyle çıktığı mücadele de ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı da ise İnegölspor maça golle başladı. 48’nci dakikada kornerden kullanılan topu İbrahim Sürgülü gole çevirdi.

İnegölspor’un öne geçmesinin ardından baskısını artıran ev sahibi takım, dakika 58’de Enes Şahin’in golü ile skoru 1-1’e getirdi. Maç bu skorla sona erdi.

İskenderunspor: Cengizhan Şarli, Ulaş Yılmaz, Hüseyin Biler, Koray Uzun, Emre Tomas Topçu, Kerem Kurşun, Atakan Üner, Deniz Erdoğan, Baran Aksaka, Mehmet Güneş, Enes Şahin

İnegölspor: Emre Şeker, Muratcan Tutal, İbrahim Sürgülü, Mete Sevinç, Enes Yılmaz, Taner Gümüş, Burak Aydın, Hüseyin Afkan, Yusuf Tursun, Yasin Ozan, Özcan Aydın

