Orta Doğu’daki savaş dördüncü haftasına girerken, ABD Başkanı Donald Trump İran ile temas halinde olduklarını öne sürerek Tahran yönetimine 5 günlük ek süre tanıdığını açıkladı. Buna karşın İran tarafı, Washington ile herhangi bir müzakere yürütüldüğü iddialarını kesin bir dille reddetti.

ABD basınında yer alan haberlere göre ise Trump yönetiminin, İran’da olası bir yönetim değişikliği ya da müzakere süreci için Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf gibi isimleri değerlendirdiği iddia edildi. Aynı haberlere göre Trump’ın, Hark Adası’na yönelik bir saldırıya sıcak bakmadığı ve olası yeni yönetimle Venezuela benzeri bir petrol anlaşması yapmayı hedeflediği öne sürüldü.

Trump daha önce yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması halinde enerji altyapısını hedef alacaklarını belirtmişti. Ancak sonrasında görüşmelerin “olumlu ilerlediğini” savunarak saldırıları 5 günlüğüne ertelediğini duyurdu. İran ise bu açıklamaları reddederek herhangi bir temas olmadığını ve bunun siyasi bir manevra olduğunu ileri sürdü.

Trump, 23 Mart'ta da İran'da görüştükleri kişilerin "içeriden birileri" olduğunu ve "çok saygı gördüklerini" söylemiş, "Belki de içlerinden biri tam olarak aradığımız kişi olabilir. Venezuela'da bunun ne kadar iyi işlediğine bakın." diye konuşmuştu.