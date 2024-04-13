Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Cihan Ş. yönetimindeki 33 RL 068 plakalı otomobil yol kenarındaki köfteciye girmek için manevra yaptığı sırada arkasından seyir halinde Alihan Aslan (19) yönetimindeki 16 BGT 394 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet daha sonra köftecinin duvarına çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Fahrettin Eniş