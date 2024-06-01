Bursa’da Osmangazi ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri 1 kilo 347 gram uyuşturucu madde ve 4 ruhsatsız silah yakaladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri suç ve suçluyla aralıksız mücadele ediyor. Ekipler tarafından yapılan uygulamalar neticesinde E.A., K.T., R.M. isimli üç şüpheli şahısın herbirinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirdi. A.D. isimli şüpheli şahıstan ise 6 gram metamfetamin yakalandı.

Alınan izinlerin ardından Kuruçeşme Mahallesi’nde bir şahsın evinde yapılan aramalarda 1 kilo 347 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 21 adet kartuş ele geçirildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.