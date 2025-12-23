Bursa’da gökyüzü meraklısı Şenol Şanlı, 1 yıl boyunca her ay doğu ve batı ufuklarından çektiği güneş fotoğraflarını tek karede birleştirerek kış ve yaz gündönümleri arasındaki hareketi gözler önüne serdi.

Bursa’da gökyüzü fotoğrafçılığıyla ilgilenen Şenol Şanlı, güneşin yıl içerisindeki ufuk hareketlerini gösteren dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Şanlı, Bursa’nın doğu ve batı ufuklarında 1 yıl boyunca, her ay aynı noktalardan çektiği güneş fotoğraflarını tek bir karede birleştirdi.

21 Aralık 2025 kış gündönümünde tamamlanan çalışma, Kuzey Yarımküre’de en uzun gecenin yaşandığı tarihte güneşin ufuk üzerindeki konum değişimini görsel olarak ortaya koydu. Ortaya çıkan karede, güneşin yıl boyunca doğuş ve batış noktalarının mevsimlere bağlı olarak nasıl yer değiştirdiği net şekilde görüldü.

Güneş ışınlarının 21 Aralık’ta Oğlak Dönencesi’ne dik gelmesiyle Kuzey Yarımküre’de kış, Güney Yarımküre’de ise yaz başlangıcı yaşanırken, bu tarihten sonra kuzeyde günler uzamaya başlıyor. Çalışma, aynı zamanda 21 Haziran’da güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi’ne dik geldiği yaz gündönümü sürecine kadar geçen hareketi de tek karede belgeledi.

Uzun soluklu ve sabır gerektiren çalışma, gökyüzü meraklılarının yanı sıra astronomiye ilgi duyanların da dikkatini çekti.