Yıldırım Belediyesi, evlilik hazırlığındaki çiftlere, aile kurumunun korunması adına eğitimlere devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi aile kurma hazırlığında olan çiftlere destek olmaya devam ediyor. Aile Akademisi çatısı altında devam eden eğitimlerde evlilik sürecine hazırlık ve aile kurumunun sürdürülebilirliği, konularından bilgi veriliyor. Alanında uzman psikolog, sosyolog ve aile danışmanları tarafından verilen eğitimlerden yuva kurmaya hazırlanan 150 Yıldırımlı istifade etti. Son olarak Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Eğitim Salonunda düzenlenen programa katılan çiftlere 'Sağlam Temeller, Güçlü Aile Bağları' başlıkları altında; evlilikte roller, iletişim, kriz yönetimi, nezaket, sabır, karşılıklı sorumluluk bilinci ve aile içi değer aktarımı konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Aile kurma yolundaki çiftlere her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Bizim toplumumuzun temelinde aile vardır. Aile içi dayanışma, birlik ve beraberlik bizim en önemli hasletlerimizden birisi. Toplumumuzun refahı, huzuru da ancak güçlü aile yapısıyla mümkün. Bu farkındalıkla her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.