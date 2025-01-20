Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan elektronik, sabit ve hareket halindeki denetimlerde, toplamda 10.599 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ceza uygulandı.

İhlallerin dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

  • Hız İhlali: 1298 araç/sürücü
  • Alkollü Araç Kullanma: 159 sürücü
  • Emniyet Kemeri Kullanım İhlali: 1534 araç/sürücü
  • Kask Kullanım İhlali (Motosiklet): 229 motosiklet/sürücü
  • Kırmızı Işık İhlali ve Yaya Geçidinde Öncelik Vermeme: 629 araç/sürücü
  • Yasak Saat Uygulamasına Uymama (Kamyon): 140 kamyon
  • Sürücü Belgesiz Araç Kullanma: 453 araç/sürücü
  • Drift, Modifiye ve Abartı Egzoz İhlali: 95 araç/sürücü
  • Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma: 623 araç/sürücü
  • Yasak Park: 2516 araç
  • Trafik İşaret Levhaları ve Yer İşaretlerine Uymama: 790 araç/sürücü

Ekran Görüntüsü 2025 01 20 113256

Kaynak: HABER MERKEZİ