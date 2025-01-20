Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan elektronik, sabit ve hareket halindeki denetimlerde, toplamda 10.599 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ceza uygulandı.
İhlallerin dağılımı ise şu şekilde açıklandı:
- Hız İhlali: 1298 araç/sürücü
- Alkollü Araç Kullanma: 159 sürücü
- Emniyet Kemeri Kullanım İhlali: 1534 araç/sürücü
- Kask Kullanım İhlali (Motosiklet): 229 motosiklet/sürücü
- Kırmızı Işık İhlali ve Yaya Geçidinde Öncelik Vermeme: 629 araç/sürücü
- Yasak Saat Uygulamasına Uymama (Kamyon): 140 kamyon
- Sürücü Belgesiz Araç Kullanma: 453 araç/sürücü
- Drift, Modifiye ve Abartı Egzoz İhlali: 95 araç/sürücü
- Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma: 623 araç/sürücü
- Yasak Park: 2516 araç
- Trafik İşaret Levhaları ve Yer İşaretlerine Uymama: 790 araç/sürücü
Kaynak: HABER MERKEZİ