Bursa’da seyir halinde olan 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şoförlerden biri ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan şoförler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yol ortasında kalan hafriyat kamyonları, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.