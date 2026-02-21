Boşanma aşamasındaki eşini bir iş yerinde başka bir kadınla film izlerken görüntüleyen kadın, o anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Paylaşımın ardından görüntüler kısa sürede gündem olurken, videodaki diyaloglar izleyenleri hayrete düşürdü.

"BU ADAM EVLİ, HABERİN VAR MI?"

Yaşananları cep telefonuyla kaydeden kadın, görüntülerde eşinin yanında bulunan kadına, "Canım bu adam evli, senin haberin var mı?" diye sordu. Genç kadın ise, "Biz de tam onu konuşuyorduk" yanıtını verdi.

"EVDE 3 YAŞINDA ÇOCUĞU UYUYOR"

Görüntülerde eşine ve yanındaki kadına tepki gösteren kadın, "Şu an benim adıma utanıyorsun ama sen bir kadınsın. Ben sana daha neler gösteririm" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine diğer kadın, "Senlik hiçbir şey yok" dedi.

Aldatıldığını iddia eden kadın, eşinin söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Ne anlatıyorsa her şey yalan. Evde 3 yaşında çocuğu uyuyor" sözleriyle tepki gösterdi. Görüntülerdeki kadın ise, "Hayır öyle bir şey yok, kapat" diyerek kaydın sonlandırılmasını istedi.