Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası alevler kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kemerçeşme mevki İstanbul Yolu üzerinde bulunan bir oto aksesuar işletmesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler işletmenin, bitişiğinde bulunan oto yedek parçası satan başka bir dükkana sıçradı.

İhbar bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ekibi sevk edilirken, yoğun duman nedeniyle trafikte görüş neredeyse sıfıra indi. Trafik ekiplerince güvenlik önlemi alındı, polis, trafiğin aksamaması için yolu tek şeritli olarak kontrollü şekilde açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.