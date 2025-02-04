Son yıllarda dinler tarihi üzerine yapılan çok kapsamlı araştırmaların gündem olması ve TV ekranlarında uzmanlar tarafından tartışılması İnegöllü Ahmet Pamuk’u harekete geçirdi. Yaklaşık 10 yıldır 4 kutsal kitap Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran-ı Kerim üzerinden merak ettiği sorulara yanıt arayan yazar, geçmişten geleceğe yaşanmış ve yaşanacak olan olaylarla ilgili tespitlerde bulundu.



Kitabında, İsrail ve Ortadoğu’nun geleceği, dört kitabın mesajı, gizlenen gerçek İncil, Kudüs, Mescid-i Aksa’nın geleceği, Deccalin şahsiyeti, Mehdi’nin zuhuru ve yeri, Şam’ın özelliği, Hz İsa’nın yeryüzüne tekrar gelişi gibi konuların yanı sıra ahit sandığının gizemi, onu kimin çıkaracağı, Yahudilik ve Hristiyanlığın geleceği nokta, Mehdi ve Türkiye faktörü, Hatay’ın önemi, Vatikan’ın şaşkınlığı, İsa A.S’ın ve Mehdi'nin buluşması, Ashabı Kehf’in uyanması, Deccal’in Hızır Aleyhisselamı öldürmesi, Mekke ve Medine gerçeği, Mescid-i Aksa’yı yıkma teşebbüsü, Son akşam yemeği, Yecüc ve Mecüc’ün çıkılı ve sonları ve savaşlar gibi konular 4 kutsal kitabın işaretlerine göre yeniden yorumlandı.

UFOLAR CİN Mİ?

Kitabında gezegenlere ilişkin ilginç saptamalarda yapan Ahmet Pamuk Mars gezegeni ve orada olanlara ilişkin de çok tartışılacak tespitlere yer verdi. 2025 yılında sıkça görüldüğü iddia edilen UFO’lara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İnegöllü Yazar, UFO’ların gerçekte cin olduğunu iddia ediyor.

İLK KİTABINI VALİ'YE HEDİYE ETTİ

Truva yayınevinden çıkan "Dört Kitabın İşareti” adlı eserini okuyucuları ile buluşturan Ahmet Pamuk, imzalı ilk kitabını ise Bursa Valisi Erol Akyıldız’a takdim etti. Kitap Yurdu sitesinden satışa çıkarılan eserin çok konuşulacağı tahmin ediliyor.