Kırsal Seymen Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Selami Kurt, tefeci borcu yüzünden kardeşi Şaban Kurt'u ölümle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Kestel'in kırsal Seymen Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Selami Kurt, borç sıkıntıları yaşarken tefeciden para aldı. Borç ödemelerini karşılayamayan Kurt, çaresizlik içinde ödünç para aldığı arkadaşlarına ve tefecisine kardeşi Şaban Kurt'un cep telefon numarasını verdi.

Bu ayın sonunda tefeciye ödeme yapması gereken Selami Kurt, borç miktarını kardeşi Şaban Kurt'tan talep etmek için baskı yapmaya başladı. Ancak Şaban Kurt, sürekli aramalardan rahatsız oldu ve ağabeyinin telefonunu engelledi.

Ulaşamayan Selami Kurt sinirlendi ve akrabalarına, "Şaban benim sinirlerimi bozuyor. Telefonlarımı açmıyor. Ne yapmak istiyor anlamıyorum. Onunla konuşmak istiyorum, sorun yaratıyor. Şaban'ı vuracağım" dedi.

Kardeşimi öldürdüm, beni alıp jandarmaya götürün

Geçen hafta perşembe günü, tarlada karşılaşan iki kardeş arasında olaylar kötüleşti. Selami Kurt, aracında bulunan domuz avında kullandığı av tüfeği ile Şaban Kurt'a ateş açtı. Şaban Kurt, göğsüne isabet eden 7 saçma ile ağır yaralandı ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası Selami Kurt, muhtarı arayarak, "Kardeşimi öldürdüm. Beni alıp jandarmaya götürün" dedi. Jandarma, ihbar üzerine olay yerine geldi ve Selami Kurt'u gözaltına aldı.

Kan Donduran Ayrıntı

Aynı tarlada yaşanan bu cinayet, ailedeki ilk ölümcül şiddet olayı değil. Kurt kardeşlerin babası Latif Kurt'un 30 yıl önce, duyma ve konuşma engelli olan kardeşi Nurullah Kurt'u aynı tarlada miras meselesi yüzünden tırpanla başına vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Selami Kurt, adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Şaban'ın elinde tüfek vardı, eğer ben onu vurmasaydım o beni vuracaktı. Pişmanım" dediği öğrenildi. Kurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.