Hamzabey mahallesi Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan talaş yüklü TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı.
Kaza Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü yönetimindeki talaş yüklü TIR, yokuş aşağı inerken kontorlden çıktı. Yağmur suyu kanalına düşen TIR, devrilerek durdu. Dorsedeki talaşlar yola saçılarak sanayiye gidiş yolunu ulaşıma kapattı.
Kaza sonucu sürücü yaralanmazken, TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Fahrettin Eniş