Orhaneli ilçesinde, tam 700 yıldır her Salı günü kurulan Beyce Pazarı, köylülerin ellerinden çıkan doğal ürünleri aracısız olarak tüketiciyle buluşturduğu bir tarihi etkinlik olarak öne çıkıyor. Şarkıcı ve besteci Zeki Müren'in eseri "Beyce Pazarı" şarkısına ilham kaynağı olan bu eşsiz pazar, biberden domatese, fasulyeden kavuna, karpuzdan çeşitli meyvelere kadar zengin bir doğal ürün yelpazesi sunuyor. İlçe merkezinin tam kalbinde yer alan bu pazar, her Salı günü "Bereket Duası" ve çay ikramlarıyla başlayan bir geleneği yaşatıyor.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Beyce Pazarı'nın 700 yıllık bir geçmişi olduğunu ve Osmanlı döneminden bu yana her Salı günü düzenlendiğini vurguluyor. Bu pazar, dört dağın buluşma noktası olarak kabul edilen bir yer ve özellikle Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçesine ait köylerden gelen insanlar için önemli bir buluşma ve ticaret noktasıdır. Ahbaplık ve sadakat geleneğinin yaşandığı Beyce Pazarı, köylülerin doğal ürünlerini yetiştirip her Salı günü burada satma fırsatı sunduğu bir yer olarak öne çıkıyor.

Pazarda ürün satan köylüler ise uzun yıllardır bu geleneksel pazara katıldıklarını ve kendi tarlalarında ürettikleri doğal ürünleri satmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ediyorlar. Beyce Pazarı, Bursalıları doğal ürünlerle buluşmaya ve bu benzersiz tarihi deneyimi yaşamaya davet ediyor.