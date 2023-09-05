Bursa'da, Nilüfer ilçesinin merkezinde bulunan Alladdin Bey Mahallesi'nde trafikte yaşanan bir anlaşmazlık, iki kadın sürücü arasında çıkan bir sözlü tartışma ile başladı. Ancak kısa süre içinde tartışma tırmanarak bir kavgaya dönüştü. Araçlarından inen bu iki kadın sürücü, önce sözlü olarak atıştı, ardından ise fiziksel şiddete başvurdu. Bu kavga anı, tesadüfen o sırada trafikte bulunan diğer sürücülerin kameralarına kaydedildi.

Taraflardan biri, önce tekme atarak diğer kadına saldırdı ve ardından bir tokatla şiddeti artırdı. Çevrede bulunan insanlar, bu çatışmayı ayırmak için büyük çaba harcadılar.