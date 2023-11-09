Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü önderliğinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 180 ekip ve bin polis görev aldı. Uyuşturucu, kasten yaralama, dolandırıcılık, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere karşı düzenlenen operasyon, 170 adrese gerçekleştirilen baskınlarla gerçekleşti.

Koordineli bir şekilde icra edilen operasyonda, polis Özel Harekat birimleri ve dron teknolojisinin de desteklediği bir strateji uygulandı. 170 adrese yapılan baskınlarda, kapılar koçbaşlarıyla kırılarak içeriye girildi. Operasyon kapsamında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 17 yıl cezası bulunan E.U., hırsızlık suçundan 16 yıl 7 ay cezası bulunan R.D., uyuşturucu ticareti yapmaktan aranan ve 8 yıl 4 ay cezası bulunan Ç.T. gibi çeşitli suçlardan aranan toplamda 121 kişi, adreslerinde gözaltına alındı.