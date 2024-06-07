Bursa’da şehrin merkezinde 9 mahallenin ortasında kalan Hamitler Kent Çöplüğü için çoğu kadın onlarca kişi eylem yaptı. Kötü kokudan zehirlendiklerini söyleyen vatandaşlar çöplüğün taşınmasını istedi. Kalabalık grubu görüntülü arayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gereğinin yapılacağının sözünü verdi. Kadınlar, "Buranın taşınacağı katı atık noktası da iptal edildi. Bize verilen sözler tutulmadı. Her gün farklı eylemler yapacağız" dediler.

Bursa’da Hamitler Çöplüğü çevresinde yaşayan mahalle sakinleri, çöplük önünde eylem yaptı. Kent merkezi içinde kalan çöplüğün kaldırılmasını isteyen onlarca kişi sloganlar atarak tepkilerini gösterdi. Çöplükten çıkan kokulardan dolayı komşularının zehirlendiğini söyleyen mahalle sakinleri, çöplüğün başka bir yere taşınmasını istedi. Mahalle muhtarları ve polis ekipleri kalabalığı sakinleştiremeyince, bir programı nedeniyle şehir dışında olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, protestocu grubu görüntülü arayarak çöplüğün uygun bir yere taşınacağının sözünü verdi. Başkandan sözü alan mahalleliler evlerine geri döndü.

Mahalle sakinleri adım atılmaması durumunda farklı eylemler yapacaklarını dile getirdiler.