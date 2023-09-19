Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli ilçesinde bulunan günlük bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisinin kapasitesini 4,5 kat artıracak ve tesisi Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun hale getirecek bir yatırıma hız kazandırmıştır. Fiziki gerçekleşmenin yüzde 60'ı aşan bu proje, yıl sonuna kadar tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın yüzde 95'ini kapsayacak şekilde atık su arıtımını sağlama görevini sürdürürken, aynı zamanda mevcut tesislerin kapasitesini artırmak için çalışmalar yapmaktadır. Belediye, atık suları tamamen arıtarak çevreye zarar vermeden deşarj etmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, Orhaneli ilçesindeki mevcut arıtma tesisinin kapasitesi artırılarak 4 bin 400 metreküpe çıkarılmaktadır. Bu proje kapsamında atık sular, Avrupa Birliği standartlarına uygun biyolojik kentsel arıtma yöntemiyle arıtıldıktan sonra ultraviyole dezenfeksiyon işlemine tabi tutularak Orhaneli Çayı'na verilecektir. Yapılan çalışmalarda fiziki gerçekleşme yüzde 60'ı aşmış olup, tesisin 2023 yılı sonuna kadar tamamlanarak faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güçlü bir altyapının sağlıklı bir kentin temeli olduğunu vurgulayarak, altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini ifade etti. Bursa'nın içme suyu kayıp-kaçak oranının düşürülmesi ve atık su arıtma konularında Türkiye'de öncü bir konumda olduğunu belirten Başkan Aktaş, atık suların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden arıtılmasının büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Orhaneli ilçesindeki atık su arıtma tesisi projesiyle ilçenin atık su ihtiyacının daha etkili bir şekilde karşılanacağına dikkat çekti. Başkan Aktaş, projenin tamamlanarak hizmete sunulmasının hedeflendiğini ifade etti.