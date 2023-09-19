Burun dolgusu, adında da anlaşılacağı üzere burunda boş kalan kısmın birtakım maddeler ile doldurulması işlemidir. Bazı burun tipleri, kalıtsal özellikler nedeniyle kemik olarak düzgün olsalar da yan tarafları boş gözükür. Haliyle bu durum düzgün olan burun kemiğinin bile kusurlu görünmesine neden olur.

Hasta bu burun yapısının görüntüsünden etkilenebilir ve bu yüzden operasyon geçirmek isteyebilir. Burun dolgusu işlemi ise en masum estetik işlemlerinden biridir. Dolgu işlemi, operasyon olarak nitelendirilmez. Bunun nedeni ise işlemin herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmemesidir. Ayrıca burun estetiği operasyonu kadar ağrılı, sızılı ve kanlı bir işlem de değildir. Bu yüzden hastalar bu işleme çekinmeden başvurabilirler. Peki, burun dolgusu işlemi nasıl yapılır? Kimler burun dolgusu yaptırabilir?

Dolgu işleminin yapılması için öncelikle hastanın burnunda estetik açıdan nelerden şikayetçi olduğu tespit edilir. Hastanın operasyon sonrasında ne gibi bir burun hayal ettiği ve sonucun ne şekilde olacağı hastaya detaylarıyla aktarılır. Bu sayede hasta, önce mental anlamda işleme hazır hale getirilir.

Mental sürecin bitmesinin ardından işlem günü belirlenir. Genel olarak işlem aynı gün veya birkaç gün içerisinde olur. İşleme başlanılmadan önce dolgunun uygulanacağı bölgeye krem sürülür. Sürülen krem bölgede herhangi bir acı veya sızı hissinin olmamasına yardımcı olur. Bu krem, antestezik krem olarak tanımlanabilir. Kremin bölgeye tam olarak nüfuz edebilmesi için en az 20 dakika beklenir. Bu süre zarfında bölgedeki hissiyat büyük ölçüde kaybolur.

Ardından daha önce belirlenen ve hastanın istekleri doğrultusunda işaretlenen bölgelere dolgu işlemi uygulanır. Dolgu, şırınga vasıtasıyla deri altına enjekte edilir. Kullanılan dolgu malzemesi ise hyalüronik asit olarak bilinir.

Burun Dolgusu Ne İçin Yapılır? Hangi Görüntü Sorunlarını Giderebilir?

Burun dolgusu, burnun genel görüntüsü konusunda birçok bozukluğun giderilmesine yardımcı olur. Dolgu işlemi ile giderilebilecek yapısal bozukluklar ise şu şekildedir:

Burun ucunun aşağı eğimli yapısı,

Burun sırtının kavisli veya eğri olması,

Estetik sonrasında meydana gelen sorunların düzeltilmesi,

Asimetrik burun yapısının düzeltilmesi,

Burnun yan kısımlarındaki çentikli yapının ortadan kaldırılması,

Burun ile dudak arasındaki orantısız boşluğun giderilmesi,

genel olarak burun dolgusu ile ortadan kaldırılabilecek sorunlardır. Bu tür sorunlar görüntü bakımından hastayı, psikolojik bir baskı oluşturacak düzeyde etkileyebilir ancak dolgu işlemi sayesinde kolaylıkla düzeltilir. Saatler süren operasyonlarla giderilecek kusurlar, bu işlem sayesinde kısa süre içerisinde ortadan kaldırılır.

Kimler Burun Dolgusu Yaptırmalıdır?

Dolgu işlemi için hastanın burun yapısının veya burun sorunlarının, işleme uygun olması gerekir. Aksi halde uygulanan işlem birçok problemi beraberinde getirir.

Dolgu işlemi, burun kemiğinde ciddi eğrilikler olan kişilerin sorunlarının giderilmesi için yapılmaz. Kemik eğriliği nedeniyle yaşanan görüntü sorunu ve nefes problemleri, dolgu işlemi sayesinde sona ermez. Bunun yanı sıra burun kemiğinde kırık olması durumunda da dolgu işleminin yapılması önerilmez. Öncelikle kemik kırığının giderilmesi gerekir. Burun eti nedeniyle nefes problemi yaşayan veya çeşitli sebeplerden ötürü nefes almakta güçlük çeken kişilerin dolgu işlemi yapması pek uygun değildir. Bu işlem söz konusu sorunları gidermez. Bu tür sorunlara sahip olan kişiler, dolgu işlemini tercih etmemelidirler veyahut bu nedenle kliniklere başvurmamalıdırlar.

Dolgu Ömür Boyu Burunda Kalır mı?

Dolgu ile ilgili en çok merak edilen soruların başında ise dolgunun kalıcılığı gelir. Burun derisinin hemen alt kısmına enjekte edilen bu madde, belirli bir süre vücuttan atılır. Bu yüzden ömrü boyu vücutta kalmaz. Eğer dolgu nedeniyle ortaya çıkan görüntüden hoşnutsanız, belirli periyotlarda bu işlemi yaptırmanız gerekir. Eğer işlemden memnun kalmadıysanız, zaten bir müddet sonra burnunuz eski doğal haline gönder.

Dolgunun bölgede ne kadar kalacağı tamamıyla hastanın bünyesiyle alakalı bir durumdur. Ortalama 1 yıllık bir süresi olan bu işlemin, bazı hastalarda 2 yıla kadar devam ettiği, bazı hastalarda ise 1 yılı bulmadan eski haline döndüğü görülür.

Burun Dolgusu Kim Tarafından Yapılmalıdır?

Burun dolgusu estetisyenler veya plastik cerrahlar tarafından yapılabilir. İşlemi yapacak olan doktorun, doğru tekniği uygulaması ve kaliteli bir dolgu malzemesi kullanması çok önemlidir. Ayrıca işlem öncesinde alerjinizin olup olmadığı, alerjiniz varsa ne gibi maddelere alerjinizin olduğu mutlaka size sorulmalıdır. Aksi halde işlem nedeniyle alerjik reaksiyonların ortaya çıkması söz konusu olabilir.

Dolgu işlemini yaptırmadan önce mutlaka tercih ettiğiniz hekimin referanslarını görmek istediğinizi talep edin. Hatta bu işlemi yaptıran kişilerle birebir görüşün ve memnun kalan bireylerin doktorlarını tercih etmeye çalışın.

Bu İşlemin Dezavantajları Nelerdir?

Burun dolgusu görünüm olarak burnunuzu istediğiniz görünüme kısa süreli de olsa getirebilir. Asıl mesele ise güzel görünümlü bir burnun her zaman olumlu taraflarının olmadığıdır. İşlem nedeniyle burnunuzun doğal yapısına müdahale edildiği için işlemin dezavantajları veya olumsuz tarafları olabilir.

İşlemin en önemli olumsuz yanı kalıcılığının olmamasıdır. Hasta bu yüzden sürekli olarak bu işlemi yaptırmak ve haliyle dolgu işlemine bağımlı olmak zorunda kalabilir.

Ayrıca dolgu işlemi burun küçültme amacıyla kullanılamaz. Haliyle bu durum burun yapısı büyük olan kişilerin, dolgu ile düzeltilebilecek sorunlarda işlemin kullanılamamasına yol açabilir. Zaten dolgu işleminin temel iki dezavantajı, kalıcı olmaması ile burun küçültme işlemlerinde kullanılamamasıdır.

Dolgu Sonrasında Ağrı Olur mu? Olursa Ne Kadar Sürer?

Burun dolgusu işlemi, yapısı gereği neşter dahi kullanılmayan ve en ufak kesici aletin devreye sokulmadığı bir işlemdir. Haliyle işlem sonrasında burun kemiğinde herhangi bir oynama olmadığı için ağrı veya sızı söz konusu olmaz. İşlem iğne yoluyla yapıldığı için krem vasıtasıyla lokal anestezi uygulanır. Zaten uygulanmaması durumunda ağrı hissetmeniz söz konusu olur ancak kremle uygulanan anestezinin kullanılmaması gibi bir durum kesinlikle mümkün değildir.

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