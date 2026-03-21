Olay, Bursa Korupark AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırmasıyla alışveriş merkezinde panik yaşanırken, çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde tarafların tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı, çevredeki vatandaşların ise uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Kavganın şiddeti ise adeta meydan muharebesini aratmadı.

Çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.