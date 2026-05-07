Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından uygulanan son düzenlemeyle, daha önce 56,56 TL olan su birim fiyatı 57,65 TL’ye çıkarıldı. Yeni tarife, Bursa genelindeki su aboneliklerinde geçerli olacak şekilde yürürlüğe alındı.

YENİ TARİFE KALEMLERİ BELLİ OLDU

BUSKİ’nin güncel tarifesine göre yeni birim fiyat; su bedeli, atıksu bedeli ve KDV kalemlerinden oluştu. Buna göre su bedeli 36,95 TL, atıksu bedeli 18,13 TL, KDV ise 2,2 TL olarak hesaplandı. Bu kalemlerin toplamıyla birlikte suyun yeni birim fiyatı 57,65 TL’ye ulaştı.