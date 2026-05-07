CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM genel kurulunda yaptığı konuşmasıyla Bursa’da üretin yapan Bosch’un işçi çıkarmaya hazırlandığını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda ulusal TV kanallarında yayınladığı ve tepki üzerine geri çektirilen reklam filminde, annelik ve çocuk kavramları, genişleterek, evcil hayvan sahipliği üzerinden anlatılmıştı.

Bosch Türkiye’nin reklam filmleri Avrupa ülkelerinde ise gerçek çocuklar üzerinden aktarılmıştı. Reklam filminin yayınlanmasının ardından tepkiler üst üste gelmiş, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) inceleme başlatmıştı.

Reklam filmi sosyal medyada infiale neden olmasının ardından yerel ve ulusal medyada da ciddi anlamda tartışıldı. Bosch şimdide işçi çıkarma hamlesiyle gündeme geldi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM’de Bosch üzerinden hükümeti eleştirdi. Hükümetin pembe tablolar çizdiği Bursa’da durumun farklı olduğunu iddia eden Milletvekili Öztürk, Bosch’un 2027 yılı sonuna kadar 1150 mavi yakalı, 2030 yılı sonuna kadar ise 250 beyaz yakalı çalışanını işten çıkaracağını söyledi.

Çıkarılacak işçi sayısının Bosch’ta çalışan toplam işçilerin %25’ine tekabül ettiğini söyleyen Vekil Öztürk, AK Parti’nin ekonomi politikasını eleştirdi.