Olay, 2022 senesinin 9 Kasım tarihinde Orhangazi'ye bağlı Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi yan yolunda meydana geldi. İddialara göre, başkomiser Erdem Sevinç, eşiyle beraber Bursa'nın Orhangazi ilçesine yıllık izin için gelmişti. Sevinç, evlerinden çıktığı sırada hızla gelen minibüs şoförünü uyardı. Ancak uyarıya rağmen tartışma çıktı ve minibüs şoförü, aracını Sevinç'in üzerine sürüp başkomiser Erdem Sevinç'i ezdikten sonra kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Sevinç, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, minibüs sürücüsü Orhan Öztürk'ü İstanbul'da yakaladı.



Karar duruşması yapıldı

Erdem Sevinç'i ağır yaralayan ve mesleki hayatını da tehlikeye atan minibüs sürücüsünün Bursa Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan karar duruşmasında Orhan Öztürk'e mahkeme 7 yıl 4 ay ceza verdi.

Ceza şoke etti

Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan Orhan Öztürk'ün aldığı 7 yıl 4 ay ceza başkomiser Erdem Sevinç ve ailesini şoke etti. Meslek hayatında büyük sıkıntılar yaşayan ve sağlık sorunları da halen devam eden Erdem Sevinç'in avukatı karara itiraz edecek.

5 yıl 7 ay daha yatacak

7 yıl 4 ay ceza alan Orhan Öztürk'ün cezaevinde yattığı 1 yıl 7 ay göz önüne alınarak 5 yıl 7 ay daha cezaevinde kalacağı belirlendi.